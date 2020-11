Global Fashion Group will sich 120 Millionen Euro durch Kapitalerhöhung holen

Weitere Suchergebnisse zu "Global Fashion Group":

LUXEMBURG (dpa-AFX) - Der Online-Modehändler Global Fashion Group will sich in einer Kapitalerhöhung rund 120 Millionen Euro beschaffen.



Die Aktien sollen sofort angeboten werden, und zwar ausschließlich institutionellen Investoren, teilte der SDax -Konzern am Dienstagabend mit. Auf der Handelsplattform Tradegate gab die Aktie zum Xetra-Schlusskurs deutlich nach.

Das Geld solle in Investments etwa in Technologie und Liefer-Infrastruktur fließen, teilte das Unternehmen weiter mit. Die Aktie hat sich im laufenden Jahr mehr als verdreifacht, so dass der Zeitpunkt für eine Kapitalerhöhung aus Unternehmenssicht günstig sein könnte./fba/he