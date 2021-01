Global-Fashion-Group-Aktie: Absturz!

Die Aktie der Global Fashion Group fällt am Donnerstag steil abwärts. Bereits am Morgen steht an der Kurstafel ein Minus von fast acht Prozent. Seit Beginn der Handelswoche bewegt sich der Titel des Online-Kleidungshändlers gen Süden.

Einige User des Finanztrends-Forums zeigen sich wenig überrascht von der Kurskorrektur, halten diese sogar für notwendig. Die Geschwindigkeit des Kursverlusts erstaunt jedoch so manchen.



