Global Energy Association: Zehn Schlüsselideen im Bereich Energie

Moskau (ots/PRNewswire) - Die Global Energy Association hat ihren ersten Jahresbericht mit dem Titel "Zehn bahnbrechende Ideen im Energiebereich für die nächsten 10 Jahre" (https://globalenergyprize.org/en/10-breakthrough-ideas-in-energy-for-the-next-10-years/) vorgestellt.Das Tempo, mit dem der globale Klimawandel voranschreitet, stellt aufgrund irreversibler Folgen für die Ökosysteme eine Bedrohung dar. Umweltschützer sagen voraus, dass in 50 Jahren die Fläche der Erde, auf der die durchschnittliche Jahrestemperatur 29 Grad Celsius übersteigen wird, von 0,8 % auf 19 % der gesamten Landfläche ansteigen könnte."Unter dem Gesichtspunkt der Wirtschaftlichkeit stellen die in dem Bericht vorgestellten Ideen keine große Abweichung von der traditionellen Energie dar. Der Bedarf an Kohlenwasserstoffen, an Öl, an der gaschemischen Industrie wird nicht verschwinden", erklärte der Präsident der Global Energy Association, Sergey Brilev."Aber es sind Ideen für die Zukunft, um CO2-Emissionen zu reduzieren und eine Abstimmung ausgewogener Energiesysteme und integrierter Energieunternehmen zu schaffen."Eine auf diesen Ideen basierende Technologie erfordert ein Wachstum der Energieeffizienz und mehr Energieeinsparung sowie die Entwicklung erneuerbarer Energien.Eine vollständige Version dieser Pressemitteilung finden Sie auf https://globalenergyprize.org/en/Informationen zu der VereinigungDie Vereinigung zur Entwicklung internationaler Forschung und Projekte im Energiebereich, "Global Energy", ist eine 2002 gegründete Nichtregierungsorganisation zur Förderung und Unterstützung von Innovationen im Energiebereich und für die Entwicklung der Zusammenarbeit im Energiebereich.Zu den Mitgliedern der Vereinigung gehören große russische Unternehmen wie Gazprom, Rosseti FGC UES, Surgutneftegas.Original-Content von: The Global Energy Association, übermittelt durch news aktuell