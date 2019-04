Global Cord Blood: Da kann man nur noch staunen

Der Kurs der Aktie Global Cord Blood steht am 13.04.2019, 02:00 Uhr an der heimatlichen Börse New York bei 7,14 USD. Der Titel wird der Branche "Gesundheitsdienste" zugerechnet.

In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses Global Cord Blood auf Basis von insgesamt 7 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.

1. Technische Analyse: Eine Betrachtung der charttechnischen Entwicklung einer Aktie mithilfe des gleitenden Durchschnitts kann dazu genutzt werden, den aktuellen Trend des Wertpapiers zu ermitteln. Schauen wir uns den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Global Cord Blood-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen an. Dieser Wert beträgt aktuell 6,9 USD. Damit liegt der letzte Schlusskurs (7,14 USD) auf ähnlichem Niveau (Unterschied +3,48 Prozent). Wir bewerten die Aktie auf dieser Basis damit als "Hold" Wie sieht diese Rechnung aus, wenn man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage bestimmt? Auch für diesen Wert (7 USD) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+2 Prozent), somit erhält die Global Cord Blood-Aktie auch für diesen ein "Hold"-Rating. Die Global Cord Blood-Aktie wird für die einfache Charttechnik in Summe somit mit einem "Hold"-Rating versehen.

2. Dividende: Derzeit schüttet Global Cord Blood niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Gesundheitsdienstleister. Der Unterschied beträgt 1,47 Prozentpunkte (1,09 % gegenüber 2,56 %). Wegen dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Sell".

3. Sentiment und Buzz: Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar drehen. Je nach Diskussionsintensität, also der Anzahl von Wortbeiträgen in den sozialen Medien und der Häufigkeit und Tiefe der Stimmungsänderung ergeben sich neue Einschätzungen für Aktien. Bei Global Cord Blood haben wir langfristig in Bezug auf die Diskussionintensität eine mittlere Aktivität gemessen und ordnen diesem Signal die Bewertung "Hold" zu. Die Rate der Stimmungsänderung weist eine Veränderung zum Negativen auf. Wir kommen daher für das langfristige Stimmungsbild zum Gesamtergebnis "Sell".