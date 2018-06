Global Cities Index: Berlin verliert. München auf Platz sieben der zukunftsträchtigsten Metropolen (FOTO)

Düsseldorf (ots) -New York, London und Paris machen die TOP 3 erneut unter sich aus.Chinesische Metropolen sind weiter auf dem Vormarsch."Europas untersuchte Städte zeigen sich im globalen Vergleich 2018insgesamt robust. Dies ist jedoch nur ein schwacher Trost, wenngleichzeitig der Ausblick insgesamt einen Bedeutungsverlustvorhersagt. Diesen Trend zu stoppen ist das Gebot der Stunde, zumalHochkonjunktur und Niedrigzinsphase finanzielle Spielräume fürInvestitionen bieten", kommentiert Dr. Martin Eisenhut,Zentraleuropachef von A.T. Kearney die Ergebnisse des diesjährigenGlobal Cities Index.Wie bereits 2017 schafft New York wieder Platz eins iminternationalen Vergleich. London und Paris folgen auf den Plätzenzwei und drei. Berlin verliert zwei Plätze und erreicht wie 2016wieder den 16. Rang, gehört aber weiter zur globalen Elite der 25wichtigsten Städte. Frankfurt behauptet sich auf Platz 29. Münchenschafft es auf Platz 32 und verbessert sich insbesondere wegen seinerwirtschaftlichen Bedeutung um vier Plätze gegenüber 2017. Derbayrischen Landeshauptstadt werden auch beste Zukunftschancenvorhersagt. Als einzige Stadt aus dem deutschsprachigen Raum schafftsie es mit Platz sieben in die TOP 10 des Global Cities Outlook.Der seit 2008 jährlich erstellte Global Cities Index zeichnetzusammen mit dem Global Cities Outlook ein aufschlussreiches Bild derweltweit einflussreichsten Metropolregionen von heute und morgen. DerIndex beleuchtet die gegenwärtige Leistung von 135 Städten in denDimensionen Wirtschaftsaktivitäten, Humankapital,Informationsaustausch, Kulturangebot und politisches Engagement. DerOutlook untersucht zudem seit 2015 das Potenzial dieser Städte, alsowie schnell und gut sie in den Dimensionen Lebensqualität, Ökonomie,Innovation und Governance gegenüber den Top Performern aufholen.Besonderes Augenmerk lag 2018 auf der Entwicklung siebenausgewählter, chinesischer Städte. Sie zeigten im Vergleich zu allenanderen Wirtschaftsregionen mit Ausnahme Afrikas einenüberdurchschnittlichen, jährlichen Zuwachs in der dem Global CitiesIndex zugrundeliegenden Bewertungsskala von 1,8 Prozent. Im Vergleichdazu waren es von 2008 bis 2018 jährlich in Nordamerika gerade einmal0,6 Prozent und in Europa 1,3 Prozent gerechnet. Beide Regionenmussten im vergangen Jahr sogar einen Rückgang verzeichnen."Das Beispiel der chinesischen Städte zeigt, dass ganzheitlicheEntwicklungsstrategien in urbanen Räumen von Erfolg gekrönt sind,auch wenn das Modell nicht eins zu eins auf Europa übertragbar ist.Es braucht dafür aber eine europäische Antwort. Erfolg vonMetropolregionen entscheidet sich in Zukunft an der Frage, werattraktivster Standort für Start-Ups und High-Tech Firmen verbundenmit einem hohen Lebensstandard wird", so Dr. Eisenhut.Weitere Informationen zum Global Cities Index finden Sie hier:www.atkearney.com/2018-global-cities-reportPressekontakt:Michael ScharfschwerdtDirector Marketing & CommunicationsA.T. Kearney GmbHCharlottenstraße 5710117 BerlinTelefon: + 49 30 2066 3363E-Mail: michael.scharfschwerdt@atkearney.comOriginal-Content von: A.T. Kearney, übermittelt durch news aktuell