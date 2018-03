Global Blockchain: Wie geht es nun weiter?

Liebe Leser,

Global Blockchain hatte in den vergangenen Tagen, Wochen und Monaten den Weg nach unten angetreten. Nun gebe es einen Hoffnungsschimmer, meinen charttechnische Analysten. Am Dienstag ging es für den Wert leicht nach oben, was auf niedrigem Niveau einen Aufschlag von fast 2 % ausmacht. Eventuell ist der Boden aus charttechnischer Sicht nun gefunden, was wiederum den Wert stärken würde, so ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Moritz von Betzenstein.