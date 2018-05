Global Blockchain Technologies: Das sieht nach Bodenbildung aus!

Ich schreibe an dieser Stelle täglich über die Kryptowährungsmärkte sowie Aktien aus diesem Umfeld. Leider wurde – aufgrund des Hypes um Bitcoin und Co. – in diesem Bereich jedoch viel Schindluder getrieben. Daher gibt es eigentlich nur sehr wenige gute Bitcoin respektive Blockchain Aktien. Meines Erachtens, soviel vorab, gehört auch die Aktie von Global Blockchain Technologies nicht dazu. Trotzdem kann man ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Sascha Huber.