Global Blockchain Technologies: Mit großen Schritten in die Bedeutungslosigkeit!

Es gibt nicht viele Gründe für Anleger, um an der Aktie von Global Blockchain Technologies noch Interesse zu zeigen. Das Papier entwickelt sich immer weiter in Richtung Nullpunkt und legt dabei sogar noch an Tempo zu. In weniger als zwei Monaten hat sich der Wert des Papiers jetzt halbiert, dabei notierte die Aktie schon im Juni auf einem vergleichsweise niedrigen Niveau. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Robert Sasse.