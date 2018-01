Global Blockchain Technologies: Der fundamental faire Wert tendiert gegen Null!

Lieber Leser,

auch wenn ich – über die Weihnachtsfeiertage und den Jahreswechsel – einige Tage nicht über Aktien wie das Papier der Global Blockchain Technologies berichtet habe, hat sich an meiner Einschätzung nichts geändert. Inzwischen dürften Sie auch langsam erkennen, dass ich richtig liege!

Gegenbewegung nach Mega-Ausverkauf

Schauen Sie sich die heutigen Kurslisten durch, wird Ihnen die Aktie mit einem Kursplus von ca. +25% wohl sofort ins Auge springen. Aber Sie müssen sich hier schon die Mühe machen und sich den Chart anschauen. Wenn Sie das tun, werden Sie schnell feststellen, dass sich die Aktie dieses angeblichen „Gamechangers“ zwischen Anfang November und Anfang Januar und somit in nicht einmal zwei Monaten mehr als halbiert hat.

Lag das Allzeithoch, aufgrund des „Pushs“ durch einen bekannten, selbsternannten „Börsenguru“, am 6. November 2017 bei 2,09 Euro, so lag das Tief am 3. Januar 2018 bei knapp 0,94 Euro. Wer hier also dem Börsenguru gefolgt ist, saß kurzfristig auf Kursverlusten von mehr als -55%. Wenn man sich das mal klar macht, dann versteht man auch, warum die Kursgewinne in Höhe von über +25% zuletzt nur eine kleine Gegenbewegung darstellen.

Fundamental fairer Wert tendiert gegen Null!

Ja, ich gehe sogar noch einen Schritt weiter. Denn wie bekannt ging die Global Blockchain Technologies aus Carrus Capital hervor, die wiederum aus Biowest Therapeutics hervorgegangen war. Eines haben diese Unternehmen allesamt, trotz der mehrfachen Namensänderung, dabei gemeinsam. Keine dieser Firmen nämlich verfügte je über ein nachhaltig funktionierendes Geschäftsmodell. Vielmehr hing man sich immer an Trends, die an der Börse gespielt wurden, und war dabei ein König im ausgeben neuer Aktien.

Ich schrieb das gerade ganz bewusst so wie ich es geschrieben habe, denn ein funktionierendes Geschäftsmodell kann ich leider auch der Global Blockchain Technologies nicht attestieren. Da hilft auch die kürzlich aufgebaute Beteiligung an Coinstream nicht, zumal ich in Frage stelle, dass man aus dieser Beteiligung tatsächlich die in Aussicht gestellten Bitcoins erhält. Daher ist eine Fortsetzung des Kursverfalls m.E. nur noch eine Frage der Zeit – das Kursziel für die Aktie tendiert m.E. gegen Null!

Ein Beitrag von Sascha Huber.