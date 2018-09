Global Blockchain Technologies: Wo bleibt das Signal?

Die wenig verwöhnten Aktionäre von Global Blockchain Technologies dürften zuletzt kaum gewagt haben, einen Blick auf den Chart zu werfen. Dem Wertpapier fehlt es im langfristigen Abwärtstrend schon längst an der notwendigen Unterstützung. Auch der Handel am Donnerstag bestätigte diese Einschätzung. Am Abend notierte das Papier bei 0,0990 Euro und blieb damit erneut unter der wichtigen Marke von 0,1 Euro.

Ein Beitrag von Robert Sasse.