Global Blockchain Technologies: Wenn ich so einen Mist schon höre…

Lieber Leser,

die Aktie der Global Blockchain Technologies wurde von gewissen „Börsengurus“ immer und immer wieder als „Gamechanger“ angepriesen. Für mich hingegen war, ist und bleibt sie ein simpler „Namechanger“ und potenzieller Totalverlustbringer. Warum?

„Börsenguru“ erklärt die Kursentwicklung

Nun, ich habe zuletzt höchstpersönlich nachlesen können, was der große „Börsenguru“ zur Erläuterung des Kursverlaufs schreibt. So hieß es in dem Text, dass die negative Kursentwicklung ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Sascha Huber.