Global Blockchain Technologies: Wann bricht das Kartenhaus zusammen?

Lieber Leser,

ich habe hier mehr als nur einmal über die sogenannten „Gamechanger“ wie Global Blockchain Technologies berichtet, die in Wahrheit nur „Namechanger“ sind. Der Kursanstieg dieser Aktien zuletzt beruhte dabei in erster Linie darauf, dass die Unternehmen a) ihren Namen geändert und b) von selbsternannten „Börsengurus“ gezielt gepusht wurden.

Global Blockchain Technologies und Co. unter Abgabedruck

Sobald es dann mal ein paar Tage keine aktuelle Empfehlung eines solchen „Börsengurus“ gibt und/oder Unternehmensmeldungen ausbleiben, beginnen diese Aktien zu fallen. So fiel die Aktie der Global Blockchain Technologies bspw. seit letzten Donnerstag, dem 16. November 2017, von knapp 1,91 Euro auf zuletzt nur noch knapp 1,59 Euro. Dies hört sich gar nicht so viel an, es sind prozentual aber knapp -17%.

Das gleiche Spiel findet man aber bspw. auch bei der Aktie von 360 Blockchain. Notierte diese noch am Donnerstag, dem 9. November 2017, bei knapp 0,23 Euro, sind es heute nur noch knapp 0,18 Euro. Das Minus in diesem Fall: knapp -23%. Aber warum schreibe ich das? Nun, erstens um alle Leserinnen und Leser noch einmal vor solchen Aktien zu warnen. Das macht dabei umso mehr Spaß, weil sich zuletzt der ein oder andere selbsternannte „Börsenguru“ darüber bei mir beschwert hat.

Echte „Gamechanger“ sind rar gesät!

Nachdem nun wirklich jedem klar sein müsste, dass die vorgestellten Aktien keine „Gamechanger“ sind, kann man sich natürlich fragen ob es denn keine solchen Unternehmen und somit Aktien gibt. Die Antwort darauf ist dabei sehr banal, denn sie lautet: natürlich gibt es die, aber sie sind rar gesät. Alleine schon, dass die selbsternannten „Börsengurus“ fast täglich neue „Gamechanger“ ausgraben, sollte sie daher skeptisch werden lassen.

Zumal die echten „Gamechanger“ auch keine kleinen, meist kanadischen, Klitschen sind, deren größte Leistung bisher aus einer Namensänderung besteht. Vielmehr heißen die echten „Gamechanger“ Alphabet (Google) oder IBM sowie – spekulativ – Bitcoin Group oder Overstock.com, aber das war es dann so langsam auch schon. Ich weiß, dass das für Sie als Anleger unbefriedigend sein mag – aber das ist mir lieber, als wenn sie mit irgendwelchen, wahrscheinlich gezielt gepushten, Aktien auf die Nase fallen!

Ein Beitrag von Sascha Huber.