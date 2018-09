Global Blockchain Technologies: Rohrkrepierer statt „Gamechanger“

Wer meine Artikel an dieser Stelle regelmäßig liest, wird wissen, dass ich ein großer Fan der Blockchain-Technologie und der Kryptowährungen bin. Natürlich gibt es auch die ein oder andere sehr interessante Bitcoin bzw. Blockchain Aktie. Aber leider gibt es in dem Bereich, bedingt durch den Hype um Bitcoin und Co. vor rund einem Jahr, auch viel Schrott.

Von wegen „Gamechanger“!

Eine der Bitcoin ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Sascha Huber.