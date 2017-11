Global Blockchain Technologies: Kurs bröckelt weiter ab!

Lieber Leser,

die Aktie von Global Blockchain Technologies war an dieser Stelle schon öfter das Thema. Generell halte ich diese angeblichen „Gamechanger“, die leider eher „Namechanger“ sind, für sehr problematische Aktien. Denn die Kurssteigerungen, die es hier zuletzt gab, waren in erster Linie auf drei Gründe zurückzuführen: eine Namensänderung, anhaltende Kaufempfehlungen durch selbsternannte „Börsengurus“ sowie mehrere vermeintlich positive Unternehmensnachrichten.

Kursanstieg kann leider nicht nachhaltig sein

Damit eine Aktie nachhaltig steigen kann, braucht es aber andere Gründe. In erster Linie wäre da mal ein funktionierendes Geschäftsmodell zu nennen. Denn nur ein funktionierendes Geschäftsmodell führt mittel- bis langfristig steigenden Umsätzen und Gewinnen und nur das lässt eine Aktie steigen. Ein fähiges Management unterstützt dies dann natürlich noch, wohingegen schlechte Manager eher bremsend wirken.

Zwar kann eine starke Marke (und damit der Name) ein Teil sein, der zum Erfolg des Unternehmens beiträgt, siehe z.B. Coca Cola. Aber nur ein schöner Name reicht genauso wenig wie kurzfristig aufgeblasene Bilanzen. Diese Erfahrung haben viele Anleger im Zuge der damaligen „Dotcom Bubble“ sowie am Neuen Markt machen müssen. Ich erwähne hier nur mal exemplarisch den Namen EM.TV.

Fundamental fairer Wert deutlich unter 1,00 Euro!

Werfen wir doch mal einen Blick in die Bilanz von Global Blockchain Technologies, um zu bestimmen wo der fundamental faire Wert der Aktie liegen könnte. Aktuell verfügt das Unternehmen über etwas mehr als 500.000 CAD (ca. 350.000 Euro) an halbwegs liquiden Mitteln bei keinerlei Schulden. Leider gab es zuletzt auch keinerlei Umsätze und der Verlust lag bei über 750.000 CAD (mehr als 500.000 Euro). Selbst wenn daher kurzfristig durch gewisse Geschäfte etwas Geld in die Kassen fließt, steht das Unternehmen de facto mit dem Rücken zur Wand.

Demgegenüber steht jedoch ein Börsenwert von selbst jetzt noch über 40 Mio. CAD (ca. 26,7 Mio. Euro). Wie das gerechtfertigt werden soll, müsste mir der entsprechende „Börsenguru“ noch erklären. Solche Aktien erinnern mich eher an Fälle wie Russoil, Star Energy und Star Gold, mit denen ein damals ebenfalls selbsternannter „Börsenguru“ Schiffbruch erlitten hat. Meiden Sie daher solche Aktien besser, auch wenn sie nach kurzfristigen Pushs im Zuge von Kaufempfehlungen mal stark steigen mögen. Denn mittel- bis langfristig bröckeln die Kurse hier immer weiter ab!

Ein Beitrag von Sascha Huber.