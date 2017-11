Global Blockchain Technologies: Kann das gutgehen?

Liebe Leser,

wie es scheint, geht es bei Global Blockchain Technologies wieder bergab. Dies berichtete Sascha Huber letzte Woche in einer Analyse.

Der Stand! Wie Sascha Huber bereits öfter berichtet hat, könnten „Gamechanger“ wie Global Blockchain Technologies durchaus auch als „Namechanger“ bezeichnet werden. Durch ein Aufspringen auf den Blockchain-Zug versuchen diese Unternehmen steigende Kurse zu generieren.

Das Problem! Sofern es für ein paar Tage keine aktuelle Empfehlung oder auch Unternehmensmeldungen gibt, besteht bei reinen „Namechangern“ die Gefahr fallender Kurse.

Die Aktie! Die Aktie der Global Blockchain Technologies ist seit dem 16. November 2017 von 1,91 Euro auf 1,59 Euro am 22. November gefallen. Prozentual sind dies -17%. Auch die Aktie von 360 Blockchain stand am 9. November 2017 bei 0,23 Euro, am 22. November waren es nur noch 0,18 Euro – ein Minus von -23%.

Die Chance! Wie Sascha Huber berichtet hat, sind es eher Unternehmen wie Alphabet (Google), IBM oder auch die Bitcoin Group oder overstock.com, von denen wirkliche Ergebnisse zu erwarten sind.

Wie wird es mit dem Unternehmen und mit dessen Aktie nun weitergehen? Wir halten Sie informiert.

Ein Beitrag von Jennifer Diabaté.