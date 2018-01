Global Blockchain Technologies: Auf dem Weg zum Pennystock?

Liebe Leser,

ein typischer Vertreter des aktuellen Hypes um die Kryptowährungen ist die Aktie von Global Blockchain Technologies. Der Wert verfügt über eine Kurshistorie von nicht einmal drei vollen Monaten. Es ging schnell aufwärts im Oktober und frühen November mit der Aktie. Auf bis zu 2,10 Euro konnte der Wert zweimal klettern. An dieser Stelle war dann aber auch ebenso schnell wieder Schluss, denn das hohe Kursniveau konnte nicht lange gehalten werden.

Kein gutes Zeichen war, dass es der Global Blockchain Technologies-Aktie im November und Dezember nicht einmal gelang, auf einem vergleichsweise hohen Kursniveau eine stabilisierende Seitwärtsbewegung auszubilden. Im Dezember gab es zwar den Versuch, im Bereich um 1,50 Euro einen Boden auszubilden, doch erstens lag dieser Kurs schon recht weit von den im Oktober und im November erreichten Hochs entfernt und zweitens misslang der Versuch gründlich.

Anleger, die in dieser Phase bei Kursen zwischen 1,50 und 1,70 Euro eingestiegen sind, sitzen aktuell bereits auf Kursverlusten von einem guten Drittel und es könnten leicht noch mehr werden, denn der kurzfristige Trend bei Global Blockchain Technologies ist weiterhin klar abwärtsgerichtet.

Auf direktem Weg zum Pennystock

Die Abwärtsdynamik hat in den Tagen vor und nach Weihnachten noch einmal deutlich zugenommen. Mit Kursen um 1,13 Euro startete die Aktie in das neue Börsenjahr und liegt damit nur noch gut zehn Prozent über der Schwelle zum Pennystock. Diese könnte in den nächsten Tagen leicht erreicht werden, denn im Chart sind derzeit keine weiteren Unterstützungszonen mehr auszumachen.

Mit anderen Worten: Die Aktie notiert auf Allzeittief und der dynamische Abwärtstrend ist vollkommen intakt. Seine Fortsetzung ist damit wesentlich wahrscheinlicher als sein Bruch und für noch nicht investierte Anleger besteht derzeit kein Grund, ausgerechnet diese Aktie zu kaufen.

Ein Beitrag von Dr. Bernd Heim.