Global Blockchain Technologies Aktie: Mit großen Schritten Richtung Totalverlust!

Liebe Leser,

der Aktienkurs von Global Blockchain Technologies bleibt weiterhin ein Trauerspiel. Mit jedem neuen Tag verliert die Aktie dramatisch an Wert und das gerne auch mal im zweistelligen Prozentbereich. Von einer Bodenbildung kann dabei nach wie vor keine Rede sein. Es ist sogar nicht auszuschließen, dass die Aktie in absehbarer Zeit in einstellige Cent-Regionen abdriftet. Schuld daran sind nicht nur Kursverluste ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Robert Sasse.