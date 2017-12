Global Blockchain Technologies: Die Aktie fällt und fällt!

Lieber Leser,

ich habe an dieser Stelle schon mehrfach die Aktie von Global Blockchain Technologies besprochen. Die Aktie wurde bekanntlich von einem selbsternannten „Börsenguru“ als absoluter „Gamechanger“ zum Kauf empfohlen, was ich so nicht unterschreiben konnte. Inzwischen sehen wir, dass ich damit wohl richtig lag.

Global Blockchain Technologies sammelt mehr als 40 Mio. CAD ein

Dabei gab es heute sogar „gute“ Nachrichten von Seiten des Unternehmens. So meldete Global Blockchain Technologies den Abschluss einer Privatplatzierung auf Bought-Deal-Basis bekannt, im Rahmen dessen die Gesellschaft 42,96 Mio. CAD (ca. 33,77 Mio. US-Dollar bzw. 28,47 Mio. Euro) einsammeln konnte. Dazu hat die Gesellschaft 16.849.170 Einheiten zum Preis von 2,55 US-Dollar je Einheit verkauft.

Eine solche Einheit besteht dabei aus einer Stammaktie des Unternehmens sowie zusätzlich einem Optionsschein. Dieser Optionsschein räumt dem Inhaber dabei das Recht ein eine weitere Stammaktie des Unternehmens zum Preis von 3,50 CAD (ca. 2,75 US-Dollar bzw. 2,32 Euro) über einen Zeitraum von 24 Monaten nach Abschluss des Emissionsangebots zu kaufen. Zumindest liegt der Ausübungspreis dieser Optionsscheine deutlich über dem aktuellen Kurs, was den Optimismus von Management und Anlegern unterstreicht.

Fundamental und charttechnisch schwach!

Das Emissionsangebot erfolgte dabei unter Leitung der einigermaßen renommierten Canaccord Genuity, wobei das Emissionskonsortium ansonsten noch die eher weniger bekannten Clarus Securities, Eight Capital und Haywood Securities umfasste. Mit einer Provision in Höhe von 7% der Bruttoerlöse ließen diese sich ihre Dienste jedoch gut bezahlen. Netto flossen der Gesellschaft daher „nur“ knapp 40 Mio. CAD zu.

Wenngleich das auf den ersten Blick ja durchaus positive News sind, ist das Unternehmen immer noch schwach aufgestellt. Zumal die geplanten Investitionen in das Krypto-Mining durch Akquisition der Coinstream Mining Corp. – aufgrund fehlender Daten – kaum seriös zu beurteilen sind. Da die Gesellschaft zu den derzeitigen Kursen aber immer noch knapp 40 Mio. CAD wert ist, ist m.E. mit einer Fortsetzung des bereits eingeschlagenen Abwärtstrends zu rechnen. Meiden Sie daher solche Aktien besser wie der Teufel das Weihwasser. Frohe Weihnachten!

Ein Beitrag von Sascha Huber.