Global Blockchain Technologies Aktie: Wie tief kann es noch gehen?

Trotz so mancher vermeintlich positiver Nachricht ist der Aktienkurs von Global Blockchain Technologies noch immer ein einziges Trauerspiel. Kurzfristige Kurssprünge konnte der Titel in den letzten Wochen nicht im Ansatz verteidigen, stattdessen ging es immer tiefer in den Kurskeller. Aktuell steht das Papier mit einem Kurs von 0,13 Euro sogar noch vergleichsweise gut da.

Nicht wenige Anleger werden sich trotzdem zu Recht ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Robert Sasse.