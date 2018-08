Global Blockchain Technologies Aktie: Ein Spiel mit dem Feuer!

Die letzten Meldungen rund um Global Blockchain Technologies konnten die Aktie des Unternehmens wieder etwas aus dem Kurskeller hinaus bewegen. Allerdings schätzen Experten den Gehalt der dafür verantwortlichen Ad-Hoc-Meldungen als zweifelhaft ein. Der Konzern erhielt lediglich eine Lizenz für Software-Entwicklung in Dubai, was aber noch lange nicht zwangsläufig zu rentablen Geschäften führen muss. Die Kurssteigerungen sind deshalb weitgehend unbegründet und am ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Robert Sasse.