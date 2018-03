Global Blockchain Technologies Aktie: Ein Loch ohne Boden!

Liebe Leser,

so mancher selbst ernannter Experte sprach Global Blockchain Technologies vor gar nicht allzu langer Zeit riesiges Potenzial zu. Zu sehen ist davon bis heute nichts. Stattdessen sinkt die Aktie in schwindelerregendem Tempo von einem Rekordtief zum nächsten. Am Dienstag ging es erneut mit über 10 Prozent abwärts auf jetzt nur noch 0,36 CAD. Ein Ende dieser Entwicklung ist weiterhin nicht ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Robert Sasse.