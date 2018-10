Global Blockchain Technologies Aktie: Kommt es jetzt zum Totalverlust?

Was sich schon seit Monaten an der Börse abzeichnete, konnten Anleger am Freitag auch in der Praxis beobachten. Mit der Aktie von Global Blockchain Technologies geht es weiterhin bergab und der Absturz legte dabei an Tempo noch einmal spürbar zu. Um satte 21 Prozent ging es am letzten Handelstag in Richtung Kurskeller, womit Global Blockchain Technologies sich mit großen Schritten der ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Robert Sasse.