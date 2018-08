Global Blockchain Technologies Aktie: Hier ist nichts zu holen!

Global Blockchain Technologies bewegt sich noch immer mit großen Schritten in Richtung Totalverlust. Am Mittwochmorgen verlor der Titel um 2,7 Prozent an Wert und erreichte mit 0,11 ein neues Allzeit-Tief. Es ist davon auszugehen, dass dies nicht der letzte Negativrekord ist, den wir im laufenden Jahr zu sehen bekommen. Die meisten Experten waren der Aktie gegenüber schon seit jeher negativ eingestellt ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Robert Sasse.