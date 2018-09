Global Blockchain Technologies Aktie: Hier gibt es nichts zu holen!

Die Aktie von Global Blockchain Technologies ist noch immer ein einziges Trauerspiel. Daran können auch Zugewinne in Höhe von 3,77 Prozent am Freitag nichts ändern. Langfristig warten hier auf Anleger nur Verluste, die sich ohne weiteres noch bis zum Nullpunkt fortsetzen können. Zuletzt konnte Global Blockchain Technologies auch nicht mit guten Nachrichten punkten. Zwar gab es ab und an die eine ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Robert Sasse.