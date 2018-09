Global Blockchain Technologies Aktie: Es hat sich nichts geändert!

Die Kursverluste der Kryptowährungen haben bei der Aktie von Global Blockchain Technologies in den letzten Tagen zu besonders drastischen Kursverlusten gesorgt. Bis zum Wochenende ging es auf 0,11 Euro bergab, allein am Freitag blickten Anleger auf Verluste in Höhe von 6,2 Prozent. Wer jetzt glaubt, dass der Wertverfall von Bitcoin, Ehtereum und Co. irgendetwas bei Global Blockchain Technologies geändert hätte, liegt ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Robert Sasse.