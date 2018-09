Global Blockchain Technologies Aktie: Alles wie gehabt!

Die Aktie von Global Blockchain Technologies zeigt in ihrem gewohnten Muster keinerlei Änderungen. Immer mal wieder können vermeintlich gute Nachrichten den Kurs befeuern, die daraus erzielten Gewinne können aber nie lange verteidigt werden. Genau so ist es auch in der laufenden Woche der Fall. Nachdem der Titel sich am Dienstag zeitweise um 20 Prozent verbessern konnte, zeigt der Trend seither wieder ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Robert Sasse.