Global Blockchain Technologies: Absurd überbewertete Aktie!

Lieber Leser,

ich habe zuletzt mehrfach über Aktien, die von gewissen Börsendiensten als „Gamechanger“ propagiert wurden, berichtet. Dabei habe ich klar offen gelegt, dass es sich hierbei keineswegs um „Gamechanger“, sondern schlicht und einfach „Namechanger“ handelt. Eine dieser Aktien war und ist das Papier der Global Blockchain Technologies.

Mehrfache Namensänderungen sollten Anleger stutzig machen!

Zunächst lassen Sie mich noch einmal rekapitulieren, warum diese Aktie für mich nur ein „Namechanger“ und kein „Gamechanger“ ist. Das Unternehmen hat es in der Vergangenheit bereits unter dem Namen Biowest Therapeutcis im Bereich Biotechnologie probiert. Als dies jedoch nicht von Erfolg gekrönt war, benannte man sich einfach in Carrus Capital um und versuchte es im Finanzbereich.

Auch dies war jedoch wenig erfolgreich, so dass man sich wieder etwas neues einfallen ließ, nämlich die Umbenennung in Global Blockchain Technologies und die Fokussierung auf die zurzeit gehypte Blockchain-Technologie. Alleine diese Namensänderungen sollten sie schon stutzig machen. Zwar benannte sich auch die heutige eBay vor ihrem Börsengang (von AuctionBay bzw. AuctionWeb in eBay) um, allerdings war der ursprüngliche Name auch wirklich zu sperrig.

Aktueller Börsenwert in Höhe von umgerechnet 37,5 Mio. Euro, aber für was?

Aber kommen wir nochmal kurz zurück zu eBay. Die Software, auf der Gründer Pierre Omidyar seine Plattform aufbaute, hieß AuctionWeb und die Website selbst AuctionBay. Allerdings hatte Gründer Omidyar seinerzeit keine Ambitionen daraus einen Konzern zu bauen, er betrieb das Projekt eher als Hobby. Als es dann so erfolgreich wurde, dass er einen IPO ins Auge fasste, kam es einmalig zu einer Namensänderung. Das Geschäftsmodell (Auktionen) besteht jedoch bis heute. Dagegen versuchen es die „Namechanger“ allesamt mit völlig verschiedenen Geschäftsmodellen, immer gerade da wo zurzeit ein Hype am Markt herrscht.

Dementsprechend passen sie dann auch ihren Namen an, von Biowest Therapeutics zu Carrus Capital zu Global Blockchain Technologies. Obwohl Global Blockchain Technologies daher noch über kein bestehendes Geschäftsmodell, keine Umsätze oder gar Gewinne verfügt, hat sie den aktuellen Börsenwert von umgerechnet ca. 37,5 Mio. Euro nur zwei Dingen zu verdanken: dem tollen Namen sowie den andauernden Empfehlungen der entsprechenden Börsendienste. Wie viel Substanz hier dahinter steckt, können Sie sich leicht ausrechnen. Es ist daher zu den aktuellen Kursen aus meiner Sicht mal wieder höchste Zeit für eine entsprechende Warnung vor dieser Aktie gekommen!

Ein Beitrag von Sascha Huber.