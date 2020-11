Global Beauty & Wellness Awards geben weltweit beste Kosmetikartikel und Hotels für 2020 bekannt

Budapest, Ungarn (ots/PRNewswire) - Die Jury der Global Beauty & Wellness Awards, unter der Leitung von Nadja Swarovski, hat dieses Jahr 39 Gewinner und 89 Finalisten in den Branchen Beauty, Bio-Lebensmittel und Hotellerie geehrt.Die weltweit ersten unabhängigen Auszeichnungen für Beauty und Wellness trafen ihre Auswahl aus 325 Einsendungen aus aller Welt. Darunter waren sowohl große bewährte als auch kleinere Marken, wodurch die Entwicklung und Innovation der Beauty- und Wellness-Branche widergespiegelt wird.Die diesjährigen Nominierten in den Kosmetikprodukte-Kategorien wurden einer Analyse unterzogen und in Bezug auf ihre Inhaltsstoffe, Nachhaltigkeit, Nutzbarkeit, Innovation und Verpackung beurteilt. Die meisten Nominierungen kamen von L'Oréal, Lavylites und Fenty Beauty von Rihanna, während Produkte sowohl von großen Marken wie Estée Lauder und L'Oréal als auch von unabhängigen Nischenanbietern wie Herbivore, Kate McLeod, Byredo und Dr. Barbara Sturm oder den aufstrebenden Marken Endota, Lavylites, Orpheus, Aeos gewonnen wurden.Nadja Swarovski sagte dazu: "Es war mir eine Freude, die auch mit vielen Erkenntnissen verbunden war, die GBWA 2020 zu beurteilen, und dabei die ununterbrochene Innovation der Beauty-Marken zu beobachten, die bei ihrer Verwendung von organischen und schadstofffreien Inhaltsstoffen sowie wiederverwendbaren Verpackungen auf Nachhaltigkeit setzen, dabei kreativ agieren und auf die Bedürfnisse der Kunden eingehen. Die diesjährigen Gewinner werden für die gesamte Beauty- und Wellness-Branche als Inspiration dienen."Die Nominierten in der Hotelkategorie wurden in Bezug auf ihre Differenzierung, einzigartige Wellness- und allgemeine Serviceangebote, das Ambiente sowie Feedback von Medien und Besuchern beurteilt. Die diesjährigen Gewinner umfassten sowohl Luxus-Ressorts als auch erschwingliche Unterkünfte. Der schweizerische Hersteller von Säuglingsnahrung Holle war der Gesamtsieger in der Bio-Lebensmittel-Kategorie.Die "Global Beauty and Wellness Awards" (GBWA) ist eine vollständig unabhängige Organisation, die herausragende Errungenschaften in Bezug auf Markeninnovation und Nachhaltigkeit in den Bereichen Kosmetik, Körperpflege, Bio-Lebensmittel, Nahrungsergänzungsmittel und Hotellerie würdigt - also Sektoren, die wesentlich zu einem umfassenden Wohlbefinden beitragen.Zu der unabhängigen Jury unter der Leitung von Nadja Swarovski, Vorstandsmitglied von Swarovski, gehören Aseem Puri, International CMO bei Unilever; Henrik Mansson, Vorstandsmitglied von Icehotel; Anne Dimon, President und CEO der Wellness Tourism Association; Marco Monfils, ehemaliger Chief Marketing Officer von Reckitt Benckiser; Ivana Pur, Gründerin von Living Pur; der Geschäftsmann und Immobilieninvestor Arie Yom-Tov; und die führende Social-Media-Influenzerin, Bloggerin, Fotografin und Designerin Ana Linares.Eine vollständige Liste der Gewinner und Finalisten finden Sie unter www.thegbwa.com/news/gbwa-2020-results/ (https://thegbwa.com/news/gbwa-2020-results/)Informationen zu Global Beauty & Wellness Awards (GBWA)Die GBWA sind die weltweit ersten unabhängigen Auszeichnungen, die die herausragenden Leistungen von Unternehmen, Produkten und Dienstleistungen in den Bereichen Beauty, Kosmetik, Körperpflege, Wellness, Fitness, Bio-Lebensmittel und Hotellerie würdigen. Ihre namhafte Jury unter der Leitung von Nadja Swarovski, Vorstandsmitglied von Swarovski, setzt sich aus anerkannten Experten der Branche zusammen. Die Abstimmung erfolgt vollkommen unabhängig und geheim, ohne Beeinflussung von Sponsoren.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1327070/Nadja_Swarovski.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1328499/GWBA_No1_sticker_Logo.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1328500/GWBA_SpecialAward_sticker_Logo.jpgPDF - https://mma.prnewswire.com/media/1327078/Global_Beauty_and_Wellness_Awards.pdfLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1327071/GBWA_2020_Logo.jpgPressekontakt:Ingrid Mirandaingrid.m@thegbwa.com+36 70 797 1230Original-Content von: The Global Beauty & Wellness Awards, übermittelt durch news aktuell