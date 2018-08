Global Arena Holding Aktie: Was machen die eigentlich?

Die Global Arena Holding wird schon seit 2011 an den Börsen gelistet und gehört zu den Unternehmen aus dem Bereich der Blockchain. Wie so oft bei solchen Firmen wissen aber viele überhaupt nicht, was Global Arena Holding eigentlich tut. Ein Hinweis darauf befindet sich schon im Namen. Als Holding investiert der Konzern vor allem in Technologien, Patente und andere Unternehmen, die ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Ethan Kauder.