Global Alliance Powerfuels wirbt für mehr alternative Kraftstoffe im Luftverkehr

Mohntreal/Berlin (ots) -- Wichtigster Schritt: weltweite Beimischungsquote von mindestens2 Prozent- Vorreiternationen sollten zusätzliche Programme auflegen- Analyse informiert über Kosten und MaßnahmenDie Global Alliance Powerfuels - ein branchenübergreifenderZusammenschluss von Unternehmen und Verbänden - hat dieMitgliedstaaten der Zivilluftfahrtorganisation der Vereinten NationenICAO dazu aufgerufen, strombasierte, erneuerbare Kraftstoffe(Powerfuels) in den Fokus ihrer Klimaschutz- undNachhaltigkeitsstrategie zu rücken. Für den Einstieg sollte das Zielsein, eine weltweite Quote zur Beimischung von Powerfuels in Höhe vonmindestens 2 Prozent zu beschließen. Die Kosten dafür wären schonheute gut vertretbar. Der Preis für ein Flugticket würde sichentsprechend der Beimischungsquote erhöhen: bei einer Beimischung von2 Prozent um 2 Prozent, bei 10 Prozent um 10 Prozent, bei 50 Prozentum 50 Prozent. Das zeigt eine Analyse, die die Global Alliance zur40. Versammlung der ICAO im kanadischen Montreal veröffentlich hat.Andreas Kuhlmann, Sprecher der Global Alliance Powerfuels undVorsitzender der Geschäftsführung der Deutschen Energie-Agentur(dena): "Powerfuels sind der Schlüssel für den Klimaschutz imLuftverkehr. Die bisherigen Instrumente zur Reduzierung derTreibhausgasemissionen in diesem Sektor reichen bei weitem nicht aus.Die Finanzierung von Klimaschutzmaßnahmen in anderen Sektoren ist nurein Ausgleichsmechanismus und nachhaltige Biokraftstoffe sind für denLuftverkehr sehr begrenzt verfügbar. Deshalb sollte die ICAOPowerfuels in ihre Nachhaltigkeitsstrategie aufnehmen und zeitnahBeimischungsquoten einführen. Einzelne Staaten und Regionen solltendarüber hinaus aktiv werden, um die Entwicklung zu beschleunigen, zumBeispiel durch eigene Quotenregelungen und Anreizprogramme fürFluglinien, Flughäfen und Kraftstoffproduzenten. Die Bundesregierungsollte zum Beispiel die Gelegenheit nutzen, mit demKlimaschutzprogramm 2030 die geplante Erhöhung der Luftverkehrssteuerfür die Förderung der Produktion von Powerfuels-Flugkraftstoffeneinzusetzen."Kosten überschaubar: 10 Prozent Beimischung bedeutet 10 Prozenthöhere FlugpreiseDer Markt für Powerfuels steht noch am Anfang. Erste Projekte zumAufbau der Powerfuels-Produktion für den Luftverkehr laufen zumBeispiel in den Niederlanden, in Norwegen und Deutschland. Wie dieAnalyse der Global Alliance zeigt, könnte der Markt durch eineregional oder sogar weltweit verpflichtende Beimischungsquote schnellwachsen. Der Preis pro Liter würde rasch abnehmen und könnte bis 2050auf fast einen Euro sinken.Selbst bei Kosten von 2,40 Euro pro Liter Powerfuels-Kerosin, dienach Schätzungen schon in naher Zukunft erreichbar wären, ließen sichdie Emissionen spürbar senken, ohne dass Flugtickets erheblich teurerwürden. Ein typischer Urlaubsflug von Berlin nach Mallorca kostetbeispielsweise 145 Euro. Bei einer Beimischungsquote von 2 Prozentwürde das Ticket 3 Euro teurer werden, bei einer Beimischungsquotevon 10 Prozent 15 Euro. Ein Langstreckenflug von Berlin nach Pekingfür 525 Euro würde bei einem Powerfuels-Anteil von 2 Prozent 11 Euroteurer werden; bei einem Anteil von 10 Prozent 53 Euro.Das CO2-Reduktionspotenzial von Powerfuels-Kerosin hängt starkdavon ab, welcher Strommix und welche CO2-Quellen bei der Produktionzum Einsatz kommen. Nach sehr konservativen Schätzungen könnte es imVergleich zu fossilem Kerosin etwa 75 Prozent betragen. Bei einerweltweiten Beimischungsquote von 2 Prozent könnten somit rund 14Millionen Tonnen CO2 im Jahr eingespart werden; bei einerBeimischungsquote von 10 Prozent rund 68 Millionen Tonnen CO2. Daswäre mehr als der jährliche Treibhausgasausstoß eines Landes wieIrland.Rahmenbedingungen für Powerfuels schaffenDie aktuellen Rahmenbedingungen in der internationalen Luftfahrtsind aus Sicht der Global Alliance nicht geeignet, effektive Anreizefür den Einsatz von Powerfuels zu geben. Die ICAO hat denReduktionsmechanismus CORSIA eingerichtet, der garantieren soll, dassdie Emissionen im Luftverkehr ab 2020 nicht weiter steigen. DerSchwerpunkt liegt dabei aber auf der Finanzierung vonKlimaschutzmaßnahmen in anderen Sektoren. Dieses Instrument könnte soweiterentwickelt werden, dass auch Investitionen in Powerfuelsattraktiv werden. Die nächste ICAO-Konferenz zu alternativenKraftstoffen im Luftverkehr sollte dafür die Grundlagen schaffen.Vorreiternationen sollten jedoch schon vorher aktiv werden.Auf nationaler Ebene könnte ein Teil der Einnahmen aus Steuern undAbgaben im Luftverkehr für Powerfuels-Programme genutzt werden. Dereuropäische Emissionshandel bezieht zwar den Luftverkehr mit ein,aber bei einem Preis von unter 30 Euro pro Tonne CO2 entstehen fürdie Luftverkehrswirtschaft noch keine Anreize, in Powerfuels zuinvestieren. Schweden und Norwegen sind dabei, Beimischungsquoten fürBio-Kraftstoffe im Flugbenzin einzuführen. Solche Quotenregelugensollten auf Powerfuels erweitert werden.Die deutsche Regierung hat in ihrem neuen Klimapaket angekündigt,die Rahmenbedingungen für die Produktion von strombasiertenKraftstoffen zu verbessern. Zur Diskussion steht auch, die Einführungeiner Quote für Powerfuels-Kerosin zu untersuchen. Die parallelangekündigte Anhebung der Luftverkehrssteuer sollte dann jedoch nichtausschließlich für die Bahn, sondern auch für die Förderung ersterPowerfuels-Kerosin-Anlagen genutzt werden. Zusammen mit denBundesländern, der Industrie und den Gewerkschaften hat sich dieBundesregierung außerdem vorgenommen, eine industriepolitischeInitiative für Powerfuels in der Europäischen Union auf den Weg zubringen. So steht es im Leipziger Statement zur Zukunft derLuftfahrt, das die deutschen Stakeholder im August vorgelegt haben.Die Global Alliance unterstützt dieses Vorhaben ausdrücklich.Die Analyse "Powerfuels in Aviation" (auf Englisch) sowie weitereInformationen zur Global Alliance Powerfuels sind online zu findenunter www.powerfuels.org (auf Englisch).Über die Global Alliance PowerfuelsPowerfuels sind gasförmige oder flüssige Kraft-, Brenn- undGrundstoffe, die mithilfe von Strom aus erneuerbaren Energien wieWind- oder Solarkraft erzeugt werden. Der Strom treibt einenElektrolyseprozess an, mit dem aus Wasser Wasserstoff gewonnen wird.Der Wasserstoff kann entweder direkt genutzt oder zu Energieträgernweiterverarbeitet werden, die je nach Bedarf Gas oder Öl ersetzen,sei es als Kraftstoff im Verkehr, als Brennstoff zur Erzeugung vonWärme und Strom oder als Grundstoff in der chemischen Industrie.Bekannt sind die Umwandlungsverfahren unter Begriffen wie Power toGas (Strom zu Gas) und Power to Liquid (Strom zu Flüssigkeit).Die Global Alliance Powerfuels verfolgt das Ziel, einen globalenMarkt für strombasierte Kraft- und Brennstoffe aus erneuerbarenEnergien aufzubauen. Sie informiert über die Potenziale, gibtEmpfehlungen zur Entwicklung geeigneter Rahmenbedingungen und stößtPilotprojekte an. Gegründet wurde sie Ende 2018 von internationalagierenden Unternehmen und Verbänden aus den Branchen Energie underneuerbare Energien, Fahrzeugwirtschaft und Luftfahrt, Chemie undMineralöl sowie Maschinen- und Anlagenbau. 