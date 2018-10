GlobalSign, führende Zertifizierungsstelle, ist jetzt als qualifizierter Vertrauensdiensteanbieter in Europa anerkannt

GlobalSign wird ab Dezember 2018 eIDAS qualifizierte Zertifikatefür elektronische Signaturen und Siegel anbietenBrüssel und Boston (ots/PRNewswire) - GlobalSign(http://www.globalsign.com/de-de/) ( www.globalsign.de ), eineglobale Zertifizierungsstelle (CA) und führender Anbieter vonIdentitäts- und Sicherheitslösungen für das Internet of Everything(IoE), gibt bekannt, dass GlobalSign jetzt anerkannter qualifizierterVertrauensdiensteanbieter (QVDA) nach europäischem Recht (eIDAS) ist.Damit ist GlobalSign eine der ersten globalen Zertifizierungsstellen,die qualifizierte digitale Zertifikate für User und Organisationenzum Einfügen qualifizierter elektronischer Signaturen und Siegel inDokumente ausstellt, wie z. B. für regulierte Branchen in dergesamten Europäischen Union (EU). Die neuen qualifiziertenZertifikate für elektronische Signaturen und Siegel sind ab Dezember2018 verfügbar. Die Anerkennung von GlobalSign wurde am 11. Oktobervon der belgischen Aufsichtsbehörde (FÖD Wirtschaft) genehmigt.GlobalSign hat während des gesamten Akkreditierungsprozesses eng mitseinem WebTrust-Auditor und der eIDAS-Konformitätsbewertungsstelle EYzusammengearbeitet.Der QVDA spielt eine wichtige Rolle im Prozess des qualifiziertenelektronischen Signierens - das höchste Sicherheitsniveau vonSignaturen wie es in der Verordnung über elektronischeIdentifizierung und Vertrauensdienste für elektronische Transaktionenim Binnenmarkt (eIDAS oder IVT)) spezifiziert wird. eIDAS ist eineVerordnung der Europäischen Union (EU) und soll das Vertrauen inelektronische Transaktionen zwischen Bürgern, Unternehmen undöffentlichen Verwaltungen stärken. Ein wichtiger Bestandteil derVerordnung war es, einen gemeinsamen Rahmen zu schaffen für sichereelektronische Signaturen, wie z. B. standardisierteSicherheitsniveaus, um die Interoperabilität und Anerkennung in denMitgliedstaaten der EU und des EWR zu erleichtern. Nach dem Gesetzkönnen nur QVDA qualifizierte Vertrauensdienste anbieten underscheinen in der Vertrauensliste des Landes ihrer Geschäftstätigkeit(https://webgate.ec.europa.eu/tl-browser/#/). Wenn eine Einrichtungnicht in dieser Liste aufgeführt wird, kann sie keine qualifiziertenVertrauensdienste anbieten.Als anerkannter QVDA darf GlobalSign nun qualifizierte Zertifikatefür elektronische Signaturen und Siegel anbieten. Qualifizierteelektronische Signaturen und Siegel haben die gleicheRechtswirksamkeit wie handschriftliche Unterschriften und setzen dieIntegrität und Herkunft des Dokuments voraus. Diese qualifiziertenZertifikate müssen in allen Mitgliedstaaten der EU anerkannt undakzeptiert werden. Qualifizierte Zertifikate für elektronischeSignaturen und Siegel stehen Einzelpersonen und Organisationen überdie Token-basierte Bereitstellung von GlobalSign zur Verfügung. ImEinklang mit den eIDAS-Anforderungen wird jede Signaturidentität,unabhängig davon, ob es sich um eine Einzelperson oder einejuristische Person handelt, verifiziert und ein qualifiziertesZertifikat ausgestellt, das auf einer qualifiziertenSignaturerstellungseinheit (dem Token) gespeichert wirdGlobalSigns Standardangebot an digitalen Signaturzertifikaten und-lösungen erfüllt die Anforderungen an fortgeschrittene elektronischeSignaturen und Siegel, da diese:- eindeutig dem Unterzeichner zugeordnet sind;- die Identifizierung des Unterzeichners ermöglichen;- unter Verwendung elektronischer Signaturerstellungsdaten erstelltwurden, die der Unterzeichner mit einem hohen Maß an Vertrauenunter seiner alleinigen Kontrolle verwenden kann; und- sie so mit den auf diese Weise unterzeichneten Daten verbundensind, dass eine nachträgliche Veränderung der Daten ersichtlichwürde.Vertrauensdiensteanbieter wie GlobalSign müssen einenqualifizierten Status und die Erlaubnis einer staatlichenAufsichtsbehörde wie der FPÖ Wirtschaft (Federal Public ServiceEconomy (FPS Economy) der belgischen Regierung erhalten. Nur danndürfen sie qualifizierte digitale Zertifikate anbieten, mit denenqualifizierte elektronische Signaturen und Siegel unter Einhaltungstrenger Richtlinien erstellt werden. eIDAS verlangt, dass jederEU-Mitgliedsstaat eine Vertrauensliste der Anbieter und Diensteführt, die den qualifizierten Status im jeweiligen Land erfüllen.Arvid Vermote, CISO, GlobalSign: "In zunehmendem Maße werden dieEU und deren Mitgliedstaaten Rechtsvorschriften erlassen, um dieverschiedenen qualifizierten Vertrauensdienste, wie sie von eIDASdefiniert werden, zu unterstützen. Beispielsweise müssen inFrankreich bis Ende 2018 alle öffentlichen Ausschreibungen undVerträge mit qualifizierten elektronischen Signaturen signiertwerden. Angesichts des derzeitigen Tempos bei der Einführung und denzu erwartenden gesetzgeberischen Aktualisierungen, erwarten wir, dass(qualifizierte) digitale Signaturen "handschriftliche Unterschriften"bis 2020 als wichtigste Mittel zur Signierung überholen werden. Vordiesem Hintergrund hat GlobalSign es sich zur Aufgabe gemachtanerkannter QVDA zu werden und somit in der Lage zu sein, ein höheresSicherheitsniveau zu bieten als eine CA. Unternehmen in der EU, dienach qualifizierten Zertifikaten suchen, werden jetzt bei GlobalSignfündig."Vermote weiter: "Das Sicherheitsniveau, das die QVDA-Anerkennungbietet, ist besonders für Unternehmen in regulierten Branchen wieBanken, Versicherungen und Energiebörsen von entscheidenderBedeutung, sodass die Anerkennung als QVDA uns innerhalb der EUweitere Türen öffnet."Mehr Informationen zu GlobalSigns QVDA Angeboten finden Sie abDezember auf unserer Website. Bitte besuchen Sie uns dann für weitereDetails.Über GMO GlobalSignGlobalSign ist der führende Anbieter vonvertrauenswürdigen Identitäts- und Sicherheitslösungen, die esUnternehmen, Großunternehmen, Cloud-basierte Service-Anbietern undIoT-Innovatoren auf der ganzen Welt ermöglichen, Online-Kommunikationzu sichern, Millionen von verifizierten digitalen Identitäten zuverwalten und Authentifizierung und Verschlüsselung zuautomatisieren. Mit Lösungen für hoch skalierte PKI und Identitätunterstützt das Unternehmen Milliarden von Geräten, Personen undDingen innerhalb des Internet of Things (IoT). Das Unternehmenverfügt über Niederlassungen in den Amerikas, Europa und Asien.Weitere Informationen finden Sie auf www.globalsign.de.Über GMO Cloud KKGMO Cloud K.K. (TSE: 3788) ist ein Full-ServiceIT-Infrastruktur-Anbieter, der sich auf Cloud-Lösungen konzentriert.1996 als Hosting-Unternehmen gegründet, hat das Unternehmen Serverfür mehr als 130.000 Unternehmen verwaltet und verfügt nun über 6.500Vertriebspartner in ganz Japan. Im Februar 2011 startete dasUnternehmen GMO Cloud, um seinen Fokus auf Cloud-basierte Lösungen zuverstärken. Seit 2007 hat das Unternehmen auch seine GlobalSign SSLSicherheitsmarke durch Niederlassungen in Belgien, Großbritannien,USA, China und Singapur ausgebaut. Für weitere Informationen besuchenSie bitte http://ir.gmocloud.com/english/.Über die GMO Internet GroupDie GMO Internet Group ist ein branchenweit führender Anbieter vonInternetlösungen wie z.B. Domain-Namen-Registrierung, Cloud-basiertesund traditionelles Hosting, E-Commerce, Sicherheit und Dienste zurAbwicklung von Zahlungen im Internet, die den jeweils größtenMarktanteil in Japan innehaben. Weitere wichtige Geschäftsfelder der Gruppe sind der Online-Wertpapier-/Devisenhandel, Internetwerbung, Suchmaschinenmarketing und Onlinerecherche sowie das Entwickeln und Vermarkten von Smartphone-Spielen. GMO Internet, Inc. (TSE: 9449) hat seinen Hauptsitz in Tokio, Japan. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte http://www.gmo.jp/en/.