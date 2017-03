Glenfis AG lanciert die Marke Pontine - die Brücke in die agile Zukunft

Zürich (ots) - Die Digitalisierung birgt viele interessanteOptionen und Chancen für Unternehmen. Veränderung ist die einzigeKonstante. Dies gilt insbesondere auch für die Glenfis AG, welche imSchweizer Markt die Themenführerschaft bei «Service Management» und«IT Governance» innehat. Die Glenfis hat erkannt, dass es neue Leutefür die neuen Themen braucht und dass sich das Unternehmenfokussieren muss. Deshalb hat die Glenfis die Marke «Pontine»geschaffen und diese mit erfahrenen Leuten besetzt.Die Beratungsschwerpunkte von Pontine sind DevOps, Agile, Lean undCloud Management. Pontine versteht sich als Brückenbauer: Sowohlzwischen Business und IT, als auch zwischen Entwicklungsabteilungenund Betrieb der IT - aber auch zwischen Menschen, Prozessen undTechnologien. Dadurch werden wir mit Pontine Kunden künftig helfen,die Segel für die digitale Zukunft richtig zu setzen.. AlexLichtenberger, Geschäftsleitungsmitglied der Glenfis AG istverantwortlich für den Aufbau der neuen Marke «Pontine» und dieVermarktung und Umsetzung der neuen Dienstleistungen auf demSchweizer Markt. Die bestehenden Dienstleistungen der Glenfis AG,insbesondere im Bereich IT Service Management, Governance undSourcing sowie das Academy-Geschäft werden auch in Zukunft unterGlenfis im Markt angeboten.Pressekontakt:Martin AndenmattenGlenfis AGGeschäftsführer der Glenfis AGBadenerstrasse 6238048 Zürichwww.glenfis.chmartin.andenmatten@glenfis.chTel: 0041 44 202 8110Alex LichtenbergerPontineLeiter PontineBadenerstrasse 6238048 Zürichwww.pontine.chalex.lichtenberger@pontine.chTel: 0041 44 202 8112Original-Content von: Glenfis AG, übermittelt durch news aktuell