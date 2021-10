Glenfiddich ist der erste Partner, der seltenen Whisky über NFT mit BlockBar, der weltweit ersten Direct-to-Consumer NFT-Plattform für Wein- und Spirituosenprodukte, vertreibt

Miami (ots/PRNewswire) -- Das bahnbrechende Angebot verbindet einen physischen und einen digitalen Marktplatz und ermöglicht es den Verbrauchern, einen limitierten Glenfiddich 1973 46 year old Single Malt Scotch Whisky, der 21 Jahre lang in einem Armagnac-Fass gelagert wurde, direkt zu kaufen, zu authentifizieren und einzulösenGlenfiddich, die weltweit meistausgezeichnete Single Malt Scotch Whisky-Marke, hat sich mit BlockBar, dem führenden Marktplatz für nicht-fungible Token (NFT) für luxuriöse Wein- und Spirituosenprodukte, zusammengetan, um eine Serie von 15 Likör-NFTs in limitierter Auflage auf den Markt zu bringen. Jeder NFT entspricht einer physischen, außergewöhnlichen Flasche eines 1973 46 Jahre alten Armagnac Cask Finish Single Malt Scotch Whisky, der von Glenfiddich verkauft wird.Die Token werden exklusiv über die innovative NFT-Plattform von BlockBar angeboten, die es Glenfiddich ermöglicht, exklusive Spirituosenprodukte zu digitalisieren und als NFTs direkt an Verbraucher zu verkaufen, sei es für den persönlichen Konsum, zum Sammeln oder zu Investitionszwecken. Mit dem Kauf der NFT kann der Käufer dann Eigentümer des realen physischen Produkts werden, das durch die NFT repräsentiert wird, wobei die NFT als digitale Quittung dient, die den Besitz des Käufers und die Echtheit des Produkts bestätigt. Der Käufer hat jederzeit die Möglichkeit, den NFT über die BlockBar-Plattform weiterzuverkaufen oder zu übertragen oder ihn gegen die physische Version einzulösen. Die Vorteile des Kaufs hören damit nicht auf; BlockBar ist auch für die Lagerung des Produkts verantwortlich und liefert es auf Wunsch an den Käufer aus.Doug Bagley, Chief Commercial Officer von William Grant & Sons, kommentiert die Partnerschaft wie folgt: "Glenfiddich überschreitet immer wieder die Grenzen der Whisky-Innovation, und diese Denkweise überträgt sich auf die Partner, mit denen wir zusammenarbeiten. Wir sind stolz darauf, die erste Luxus-Spirituosenmarke zu sein, die zum Zeitpunkt der Einführung auf BlockBar erhältlich ist. BlockBar verleiht unserer Marke über die firmeneigene NFT-Plattform ein höheres Maß an Authentizität und schafft einen elitären Club von angesehenen Sammlern, mit denen wir gerne langfristige Beziehungen aufbauen möchten."Durch die Nutzung der hochmodernen NFT-Plattform von BlockBar zum Kauf von Glenfiddich-Whisky können die Käufer sicher sein, dass ihre Konten nicht kompromittiert und ihre NFTs nicht gestohlen werden, da die Token durch die Infrastruktur von FireBlocks zur Verwahrung digitaler Vermögenswerte und die Compliance-Technologie von Chainalysis geschützt sind."Dies ist ein außergewöhnlich seltenes Exemplar von 1973 Glenfiddich, ein 46 Jahre alter Whisky, der mehr als zwei Jahrzehnte in einem Armagnac-Fass gelagert wurde und der eine passende Spirituose für die Einführung von Glenfiddichs erster und exklusiver NFT-Veröffentlichung auf BlockBar ist", kommentiert Glenfiddich Malt Master, Brian Kinsman.Die erste Serie von Glenfiddich NFTs wird am 19. Oktober 2021 auf der Basis "Wer zuerst kommt, mahlt zuerst" eingeführt. Käufer können die NFTs von BlockBar mit Ethereum (ETH) oder per Kreditkarte kaufen."BlockBar legt Wert auf Transparenz, Authentizität und Qualitätssicherung, und unsere Partnerschaft mit Glenfiddich, dem Gipfel der High-End-Spirituosen, ist der perfekte Partner für den Start unserer Mission, die physische und digitale Welt des Luxus zu verbinden", sagte Dov Falic, CEO von BlockBar. "Wir sind sehr stolz darauf, über einen NFT-Marktplatz die erste vollständig authentifizierte Plattform für den Direktvertrieb von Wein und Spirituosen anbieten zu können. Dies ist eine aufregende und bedeutsame Zeit für die Krypto-, NFT- und Luxus-Wein- und Spirituosen-Community, und wir können es kaum erwarten, in naher Zukunft viele weitere exklusive Veröffentlichungen anzukündigen."Hinweise an die RedaktionVerkostungsnotizen:70 cl-Flasche mit 43,9 % ABV, präsentiert in einer maßgeschneiderten Kristallkaraffe von Baccarat.FarbeHerbstgoldNaseErhaben, reichhaltig und üppig fruchtig. Dunkle Früchte, wie Pflaumen und Feigen, ergänzt durch sensationelle süße Sirupnoten, die den unvergleichlichen Einfluss der langen Lagerung in Ex-Armagnac-Butts widerspiegeln.GeschmackSehr tief und reichhaltig mit viel Tannin und kräftigen Eichennoten, die von einer eleganten Vanillesüße überlagert werden, die von seinen Jahren in amerikanischer Eiche herrührt.FinishAußerordentlich lang anhaltend und süß mit einem Hauch von Eiche.Informationen zu GlenfiddichDer seit 1887 familiengeführte Glenfiddich ist der am häufigsten ausgezeichnete Single Malt Scotch Whisky der Welt. Im Sommer 1886 machte sich unser Gründer William Grant auf den Weg, um seinen lebenslangen Ehrgeiz zu erfüllen und den "besten Dram im Tal" zu schaffen. Mit Hilfe seiner sieben Söhne und zwei Töchter baute William seine Brennerei in einem einzigen Jahr auf. Ihre harte Arbeit wurde am Weihnachtstag 1887 belohnt, als der erste Tropfen Alkohol aus den kleinen kupfernen Brennblasen floss. William nannte seine Brennerei Glenfiddich, gälisch für "Tal des Hirsches". Heute, über 130 Jahre später, ist Glenfiddich eine der wenigen Single-Malt-Destillerien, die sich nach wie vor vollständig in Familienbesitz befinden, und unser Whisky hat sich zum weltweit am meisten ausgezeichneten schottischen Single-Malt-Whisky entwickelt, ein wahres Spiegelbild der Leidenschaft, der Integrität und des innovativen Geistes, die über Generationen hinweg weitergegeben wurden.Informationen zu BlockBar:BlockBar wurde von den Prinzipien des größten Duty-Free-Einzelhändlers in Amerika gegründet und ist der weltweit führende NFT-Marktplatz, der Verbraucher und Sammler mit den Eigentümern luxuriöser Wein- und Spirituosenmarken zusammenbringt, indem er die Möglichkeit bietet, NFTs gegen einzigartige physische Wein- und Spirituosenprodukte einzutauschen. BlockBar wurde von der Falic Group gegründet, den Eigentümern von Duty Free Americas und Gründern von Paneco, der größten E-Commerce-Plattform für Spirituosen in Israel und Singapur. Die Falic-Gruppe bemerkte die Probleme der Verbraucher und wertete die Vorbestellungen in den Duty-Free-Spirituosenboutiquen aus. Sie erkannten die Chance auf dem Markt und beschlossen, BlockBar auf den Markt zu bringen. Die proprietäre Plattform von BlockBar ermöglicht es den Verbrauchern, mit Vermögenswerten unterlegte NFTs direkt von den Markeneigentümern selbst zu erwerben. Die proprietären Smart Contracts von BlockBar verifizieren die Authentizität, und die Partnerschaft mit führenden Cyber- und Krypto-Sicherheitsunternehmen gewährleistet, dass die Transaktionen vollständig geschützt und transparent sind. Die Verbraucher können direkt mit den Marken handeln und müssen sich nicht mehr um die Echtheit oder die Lagerung kümmern.Medienkontakt für Glenfiddich:Charlotte UnsworthGlobal Luxury PR and Partnerships Manager, WG&Scharlotte.unsworth@wgrant.comJacqui RiversCampaign Director, Missionjacqui@thisisimission.comMedienkontakt für BlockBar:Cody BryanAccount Supervisor, Missioncody@thisismission.comVideo - https://mma.prnewswire.com/media/1658456/Glenfiddich_BlockBar.mp4 (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3319970-1&h=2024696400&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3319970-1%26h%3D1119858434%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1658456%252FGlenfiddich_BlockBar.mp4%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1658456%252FGlenfiddich_BlockBar.mp4&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F1658456%2FGlenfiddich_BlockBar.mp4)Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1657866/BlockBar_Logo.jpg (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3319970-1&h=450174743&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3319970-1%26h%3D2862046499%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1657866%252FBlockBar_Logo.jpg%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1657866%252FBlockBar_Logo.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F1657866%2FBlockBar_Logo.jpg)Pressekontakt:Cody Bryan609-408-2437Original-Content von: BlockBar, übermittelt durch news aktuell