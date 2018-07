Glencore will eigene Aktien im Wert von bis zu 1 Milliarde Dollar kaufen

Weitere Suchergebnisse zu "Glencore":

Baar (awp) - Der Rohstoffkonzern Glencore will eigene Aktien im Volumen von bis zu 1 Milliarde US-Dollar kaufen. Das von der Generalversammlung genehmigte Aktienrückkaufprogramm läuft in zwei Stufen bis zum 31. Dezember 2018, wie das Unternehmen mit Sitz in Baar am Donnerstag mitteilt.

Mit der Durchführung wurde Citigroup Global Markets (Citi) beauftragt. In der ersten Stufe bis zum 7. August kann die

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten