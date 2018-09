Glencore verdoppelt Aktienrückkauf

Weitere Suchergebnisse zu "Glencore":

BAAR (dpa-AFX) - Der Bergbaukonzern Glencore greift für den Rückkauf eigener Aktien noch tiefer in die Tasche.



Nachdem das Unternehmen seit Juli bereits eigene Papiere für fast eine Milliarde US-Dollar (851 Mio Euro) zurückerworben hat, will es auf diese Weise jetzt noch einmal die gleiche Summe an die Aktionäre zurückgeben. Das Programm solle am 20. Februar 2019 und damit einen Tag vor der Vorlage der Jahresbilanz für 2018 abgeschlossen sein, teilte Glencore am Dienstag im schweizerischen Baar mit./stw/fba