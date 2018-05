Glencore schliesst Kauf von 49%-Beteiligung an Hunter Valley ab

Weitere Suchergebnisse zu "Glencore":

Baar (awp) - Der Rohstoff- und Bergbaukonzern Glencore hat den Kauf einer Beteiligung von 49 Prozent am Kohlebergwerk Hunter Valley Operations (HVO) in Australien abgeschlossen. Die im vergangenen Sommer angekündigte Übernahme habe nun die Bewilligung der Behörden erhalten, teilte Glencore am Freitag in einem Communiqué mit.

Für den Kauf legt der Schweizer Rohstoffkonzern gemäss früheren Angaben 1,14 Milliarden Dollar auf den Tisch.

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten.