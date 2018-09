Glencore legt Preis für Wandelanleihe bei 179’408,46 Dollar pro Bond fest

Weitere Suchergebnisse zu "Glencore":

Baar (awp) - Der Rohstoffkonzern Glencore hat den definitiven Ausgabepreis für seine Wandelanleihe bei 179'408,46 Dollar pro Bond festgelegt. Der Ausgabe-Referenzpreis der Aktien für die Bonds liege bei 3,2714 Pfund, wie der Konzern am Freitagabend bekannt gab.

An der Londoner Börse legten die Aktien des Rohstoff- und Bergbauunternehmens am Freitag um 4,7 Prozent auf 3,368 Pfund. Glencore hat Wandelanleihen in der Höhe

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten