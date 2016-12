Glencore kann wieder besseren Zeiten entgegen sehen!

Weitere Suchergebnisse zu "Glencore":

Angesichts der deutlichen Erholung der Rohstoffpreise sieht Glencore wieder besseren Zeiten entgegen. Das 1. Halbjahr war von fallenden Rohstoffpreisen und dem Konzernumbau geprägt. Mit einer deutlich reduzierten Verschuldung und sinkenden Produktionskosten geht das Unternehmen jedoch gestärkt aus der Krise hervor. Das Jahresziel, Vermögenswerte im Wert von 4 bis 5 Mrd $ abzustoßen, wurde zur Halbjahresbilanz bereits größtenteils erreicht.

Daran hatte der Verkauf von 49,99% an der Agrarsparte einen wesentlichen Anteil. Unterdessen wurde die Nettoverschuldung um über 2 Mrd $ auf 23,6 Mrd $ reduziert. Bis Ende des Jahres will Glencore nicht mehr als 17,5 Mrd $ an Nettoschulden in den Büchern haben. Die Ertragslage war von Sonderaufwendungen aus der Bewertung von Finanzinstrumenten zur Absicherung von Rohstoffpreisen gekennzeichnet. So stand ein Verlust von 369 Mio $ zu Buche. Vor Sonderfaktoren erzielte Glencore einen Gewinn von 300 Mio $, verglichen mit 882 Mio $ in der Vorjahresperiode.

Das stabile Dienstleistungsgeschäft bescherte dem Unternehmen immerhin noch einen deutlich positiven Cashflow von knapp 4 Mrd $. In Anbetracht der deutlichen Rohstoffpreissteigerungen haben sich die Gewinnaussichten für 2017 erheblich verbessert. Zudem plant Glencore dank der verbesserten Finanzlage, des stabilen Cashflows aus dem Dienstleistungsgeschäft und des verbesserten Gewinnausblicks mit einer Wiederaufnahme der Dividende im nächsten Jahr.

