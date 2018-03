Glencore gibt Wandelanleihen über 500 Mio USD aus

Baar (awp) - Der Rohstoffkonzern Glencore will sich via die Ausgabe von Wandelanleihen frische Mittel in Höhe von 500 Mio USD beschaffen. Die unverzinslichen Papiere mit einer Laufzeit bis 2025 werden voraussichtlich am 27. März 2018 zu einem Ausgabepreis von 93,25% bis 98,25% emittiert.

Wie Glencore am Dienstag mitteilt, wird es aber nicht zur Ausgabe neuer Aktien kommen. Vielmehr werde der Konzern ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten