Glencore bildet nach US-Vorladung Verwaltungsrats-Ausschuss

Weitere Suchergebnisse zu "Glencore":

Zürich (awp) - Der Rohstoffkonzern Glencore ringt weiter um eine Antwort auf die Vorladung durch das US-Justizministerium (United States Department of Justice, DOJ). Das Unternehmen hat nun einen Verwaltungsratsausschuss gebildet, der die Erarbeitung einer Antwort überwachen soll. Ihm gehören der Verwaltungsratspräsident Tony Hayward sowie die unabhängigen und nicht-exekutiven Mitglieder Leonhard Fischer und Patrice Merrin an, wie es in einer Medienmitteilung heisst.

"Glencore ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten