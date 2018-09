Glencore begibt weitere Wandelanleihen über 150 Millionen US-Dollar

Weitere Suchergebnisse zu "Glencore":

Baar (awp) - Der Rohstoffkonzern Glencore will sich mit der Ausgabe von Wandelanleihen Mittel in Höhe von 150 Millionen US-Dollar beschaffen. Die unverzinslichen Papiere sollen zu den gleichen Bedingungen ausgeben werden wie die Anleihen im Wert von 500 Millionen US-Dollar, die am 27. März ausgegeben wurden und bis zum 27. März 2025 laufen, teilte das Unternehmen am Mittwochabend mit.

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten