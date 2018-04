Glencore: Wie stehen die Chancen auf Erholung?

Weitere Suchergebnisse zu "Glencore":

Glencore konnte von dem steigenden Aluminiumpreis nicht profitieren, obwohl die Aluminiumproduktion zu den größeren Sub-Segmenten innerhalb des Segments Metals and Minerals gehört. Grund dafür sind die Verflechtungen in diesem Segment mit dem russischen Produzenten United RUSAL Co. Aufgrund der US-Sanktionen gegen den RUSAL CEO Oleg Deripaska wurden mehrere Kooperationen vorerst auf Eis gelegt, obwohl Glencore sich als schweizerisches Unternehmen an ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von David Iusow.