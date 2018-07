Glencore: US-Justiz verlangt in Korruptions-Untersuchung Vorlage von Dokumenten

Weitere Suchergebnisse zu "Glencore":

Zug (awp) - Beim Rohstoffkonzern Glencore reissen die Negativnachrichten um das Engagement in der Demokratischen Republik Kongo und anderen Ländern Afrikas und Südamerikas nicht ab. Die US-Tochter des Bergbaukonzerns wurde vom Justizministerium der Vereinigten Staaten vorgeladen. Das United States Department of Justice (DOJ) verlangt die Vorlage von Dokumenten und anderen Unterlagen. Die US-Justiz will wissen, ob Anti-Korruptions- und Geldwäschegesetze eingehalten wurden.

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten