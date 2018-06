Glencore: Kamoto Copper Company kann rekapitalisiert werden

Weitere Suchergebnisse zu "Glencore":

Zürich (awp) - Die Kamoto Copper Company (KCC) in der Demokratischen Republik Kongo kann rekapitalisiert werden. Dies gab am Dienstagabend der Bergbaukonzern Glencore bekannt. KCC hatte unter einem Kapitalmangel gelitten und gleichzeitig mit dem staatlichen Partner in einem Rechtsstreit gelegen. Dieser wurde laut Glencore nun beigelegt.

Die Glencore-Tochter Katanga Mining hält 75% an KCC und betreibt eine Kupfer- und Kobaltmine des Landes. ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten