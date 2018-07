Glencore International Aktie: Licht am Horizont?

Weitere Suchergebnisse zu "Glencore":

Liebe Leser,

in der letzten Woche hat sich Moritz von Betzenstein den Stand der Dinge bei Glencore International einmal genauer angeschaut. Hier sein Fazit:

Der Stand! Ende der vergangenen Woche konnte Glencore International ein Plus von immerhin 1,4 % für sich verbuchen, ein Lichtstreif am Horizont. Die Entwicklung! Weil sich die Aktie noch immer in einem Seitwärtstrend befindet, könnte es durchaus auch zu weiteren ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Jennifer Diabaté.