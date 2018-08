Glencore: Halbjahresergebnisse im Fokus!

Weitere Suchergebnisse zu "Glencore":

Der Rohstoffproduzent Glencore wird am 08.08. 2018 die Ergebnisse für das erste Halbjahr präsentieren. Einer der Peers, Rio Tinto, hat bereits in dieser Woche die Zahlen veröffentlicht und diese sind durchaus passabel ausgefallen. Der Konkurrent BHP Billiton wird am 21.08. die Ergebnisse per Geschäftsjahr 2017/18 bekannt geben. Die Erwartungen der Analysten für BHP Billitons Jahresergebnisse sind hochgesteckt. Man erwartet deutliche Anstiege ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Kai Rademacher.