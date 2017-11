Glencore: Analystenbewertungen nach den Q3-Ergebnissen!

Weitere Suchergebnisse zu "Glencore":

Glencore gehört zu den größten Kupferproduzenten. Neben dem Segment Kupferproduktion führt das Unternehmen auch die Segmente Zink, Kohle sowie Marketing. Per drittes Quartal hat man bisher nur die Produktionsdaten veröffentlicht. Die Kupferproduktion war in den ersten neun Monaten des Jahres um 11% rückläufig. Es wurden 947.000 Tonnen produziert. Die Zinkproduktion ist hingegen im gleichen Zeitraum um 5 % gestiegen. Die Kohleproduktion war gegenüber dem Vergleichszeitraum ein Jahr zuvor unverändert. Für das Marketingsegment hat das Unternehmen vor einiger Zeit die Prognosen für das EBIT angehoben. Es sollen nun nicht wie zuvor 2,4-2,7 Mrd. US-Dollar an Ergebnis erzielt werden, sondern 2,6-2,8 Mrd. US-Dollar.

Analysten raten zum Kauf bei wenig Kurspotential

Das durchschnittliche Kursziel der 26 betrachteten Analysten liegt bei 3,98 GBP je Aktie. Insgesamt siebzehn der Analysten vergeben eine “Kaufen”-Bewertung, davon raten vier zu einem “Starken Kaufen”. Sieben der Analysten bewerten die Aktie mit “Halten” und zwei würden die Aktie “Verkaufen”. Die Bank J.P. Morgan hob ihr Kursziel von 3,10-3,20 GBP je Aktie leicht an. Das Research-Haus Independent Research hob das Kursziel von 3,60-4,00 GBP je Aktie an. Das Analystenhaus KBW stufte den Wert hingegen von “market perform” auf “underperform” herab.

Ein Beitrag von David Iusow-Klassen.