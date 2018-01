Glencore: Aktie überwindet eine wichtige Hürde!

Weitere Suchergebnisse zu "Glencore":

die Glencore-Aktie ist derzeit der Liebling innerhalb der Peer-Gruppe. Das Unternehmen ist im Vergleich zu den Peers ein stark diversifizierter Produzent. Er kann daher sowohl von der global anziehenden Nachfrage nach Industriemetallen wie Kupfer profitieren als auch von dem Trend E-Mobilität. Laut einer Studie sollen ca. 50 % aller Gewinne des Unternehmens auf die Produktion von Metallen entfallen, die in E-motorgetriebenen Automobilen Anwendung finden. Nach Anglo American ist Glencore der zweitgrößte Produzent von Platinum. Gleichzeitig, nach Freeport McMoRan, der zweitgrößte Produzent von Kupfer.

Analysten sehen rosig in die Zukunft von Glencore

Dementsprechend fallen die Analystenbewertungen für die Aktie positiv aus. Das unterstütze den Kurs in den vergangenen Wochen, neben den weiter steigenden Rohstoffpreisen. Die Aktie wertete innerhalb der letzten fünf Wochen um 16,62 % auf. Im gesamten Jahr 2017 steht ein Plus von 35 % zu Buche. Der Kurs hat in dieser Woche die relevante Widerstandszone bei 4 GBP erreicht.

Technischer Turnaround könnte bestätigt sein

Sollte der Ausbruch Nachhaltigkeit beweisen, wäre der technische Turnaround, der zu Beginn des Jahres 2016 startete, bestätigt. Im Dezember vergaben von insgesamt 25 Analysten insgesamt 19 Analysten eine Kaufen-Bewertung für die Glencore-Aktie. Sechs Analysten würden den Wert halten und einer würde verkaufen. Das durchschnittliche Kursziel lag bei 4,08 GBP. Damit wäre dieses nun fast erreicht.

Ein Beitrag von David Iusow-Klassen.