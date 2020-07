Glencore Aktie: Wo soll das nur hinführen?

Weitere Suchergebnisse zu "Glencore":

2019 rutschte Glencore in die roten Zahlen. Das geplante Umsatzwachstum konnte nicht erreicht werden. Das EBIT war mit 4,1 Mrd $ um die Hälfte geschrumpft. Durch die hohen Abschreibungen fiel ein Verlust in Höhe von 404 Mio $ an. Dieser resultiert auch aus den niedrigen Gaspreisen, worunter die europäischen Kohlemärkte gelitten haben. Der Cashflow war positiv, aber mit 8,7 Mrd $ ...



