Glencore-Aktie: Short-Investoren aufgepasst!

Weitere Suchergebnisse zu "Glencore":

Die Aktie von Glencore hat in den zurückliegenden Sitzungen weiter an Unterstützung verloren. Der Wert ist spätestens seit Anfang Juli ohnehin in einem massiven charttechnischen Abwärtstrend verankert. Dennoch waren Analysten voller Hoffnung, weil die Aktie zumindest bei 4 Euro eine deutliche Unterstützung aufgebaut hatte.

Diese Linie ist inzwischen allerdings sehr klar unterkreuzt worden. Dabei sackten die Kurse auf weniger als 3,60 Euro ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Moritz von Betzenstein.